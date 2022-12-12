За победой будут выборы: в "Слуге народа" рассказали, каких проблем ждать украинцам

У будущих выборов в Украине есть несколько проблемных моментов, которые нужно решать уже сейчас

Очередные парламентские выборы в Украине должны будут состояться в октябре 2023 года, но их проведение — вопрос открытый из-за войны с россией. Прогнозировать выборы в такой сложной ситуации на фронте — кощунственно, считает глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

В интервью "РБК-Украина" политик отметила, что уверена в победе в 2023 году. "Мы принимали бюджет победы, поэтому 2023 год – это год победы, для нас это однозначно", — комментирует она. Но в связи с ситуацией в стране прогнозировать не берется.

Однако думать про выборы глава партии, получившей парламентское большинство в 2019 году, предлагает уже сейчас. Есть ряд вопросов, которые необходимо решить квалифицированно. Один из важных вопросов, связан с гендерной квотой женщин — их использовали как технических кандидатов. После победы запланированы новые выборы, но обсуждать и вносить смены в законодательство наряду с проведением парламентских процедур можно уже сейчас.

Среди дискуссий также использование открытых списков. Как отмечает Шуляк, есть разные точки зрения: и как на наиболее открытую и оптимальную систему, так и то, что она может нарушить баланс при проведении выборов после победы. На части территорий почти нет людей, поэтому представителей одних регионов в таком случае будет больше, чем других. Среди нюансов также и вопрос с теми, кто уехал за границу — как провести голосование там.

Шуляк уверена: проводить обсуждения нужно, чтобы после войны избирательные процессы были эффективными. Важным подспорьем для Украины в 2023 году будут средства помощи стран-союзников. В бюджете США, например, запланированы 800 миллионов долларов военной помощи. Также деньги выделяются и на социальные нужды.