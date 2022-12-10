Ющенко открыл, собирается ли возвращаться в политику: "Я открыт к диалогу"

Окончательно уходить на пенсию Ющенко не собирается

Третий президент Украины Виктор Ющенко, хотя и пользуется уважением среди части населения, не намерен возвращаться в большую политику, но готов к диалогу с молодыми политиками.

Об этом он высказался в интервью "Телеграфу": О Бандере, НАТО, двойниках путина и "гойде" кремля: интервью с Виктором Ющенко, часть 2.

"У меня нет планов быть в политике и болезни власти у меня нет", — уверенно заявляет экс-президент.

В то же время, он обращает внимание на то, что Клуб президентов Украины существует, и его целью всегда было поддерживать демократический путь Украины и предотвращать любые амбиции политиков на диктатуру.

Так что, подчеркивает Ющенко, он всегда готов помочь рекомендациями следующему поколению украинских политиков, если они будут в этом нуждаться.

"Я открыт к диалогу", — подытожил он.

Заметим, что Ющенко сейчас 68 лет и он родом из Сумской области, — начинал он свой путь как экономист, после чего в 1990-ых годах был во главе Нацбанка и входил в шестерку лучших банкиров мира по версии журнала "Global Finance".

Во время президентской кампании 2004 года Ющенко в результате фальсификации голосов проиграл Виктору Януковичу, что повлекло за собой "Оранжевую революцию" и повторный тур голосования, по итогам которого с 2005 года Ющенко все же стал президентом, и был на посту до 2010 года.

Именно при Ющенко начались переговоры о безвизе для Украины и были начаты другие важные инициативы, однако его президентство также сопровождалось рядом скандалов, что в итоге сильно понизило его рейтинг среди украинцев и все же привело на пост президента Виктора Януковича, — ныне беглого и заочно арестованного.