Остаточно йти на пенсію Ющенко не збирається

Третій президент України Віктор Ющенко, хоч і користується повагою серед частини населення, не має наміру повертатися у велику політику, але готовий до діалогу з молодими політиками.

Про це він висловився в інтерв’ю "Телеграфу": Про Бандеру, НАТО, двійників путіна та "гойду" кремля: інтерв’ю з Віктором Ющенком, частина 2.

"У мене немає планів бути в політиці та хвороби влади у мене немає", — впевнено заявляє екс-президент.

Водночас він звертає увагу на те, що Клуб президентів України існує, і його метою завжди було підтримувати демократичний шлях України та запобігати будь-яким амбіціям політиків на диктатуру.

Тож, наголошує Ющенко, він завжди готовий допомогти рекомендаціями наступному поколінню українських політиків, якщо вони цього потребуватимуть.

"Я відкритий до діалогу", — підсумував він.

Зауважимо, що Ющенку зараз 68 років і він родом із Сумської області, — починав він свій шлях як економіст, після чого у 1990-х роках був на чолі Нацбанку і входив до шістки кращих банкірів світу за версією журналу "Global Finance".

Під час президентської кампанії 2004 року Ющенко в результаті фальсифікації голосів програв Віктору Януковичу, що спричинило "Помаранчеву революцію" і повторний тур голосування, за підсумками якого з 2005 року Ющенко все ж таки став президентом, і був на посаді до 2010 року.

Саме за Ющенка почалися переговори про безвіз для України і було розпочато інші важливі ініціативи, проте його президентство також супроводжувалося низкою скандалів, що в результаті сильно знизило його рейтинг серед українців і все ж привело на посаду президента Віктора Януковича, — нині заочно заарештованого втікача.