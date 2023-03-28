В следующую Раду пройдут три группы людей: прогноз социолога

Украинские избиратели в парламенте следующего созыва захотят видеть людей, которые были причастны к защите страны

После следующих выборов состав Верховной Рады кардинально изменится, что будет соответствовать трансформации электоральных симпатий украинцев.

Как рассказал "Телеграфу" директор социологического агентства "Рейтинг" Алексей Антипович, уже сейчас можно говорить, что в Раду следующего созыва войдут три основные группы.

По его словам это:

представители нынешнего руководства страны;

люди, которые представляют интересы ВСУ;

волонтеры.

При этом он подчеркнул, что в случае волонтеров речь не идет о людях вроде Сергея Притулы или Тараса Чмута, но о той активной части украинского общества, которое смогло объединиться, чтобы реализовать определенные проекты.

"На этом фоне еще будут старые политики. Но все, что было до войны, никто даже вспоминать не будет. Электорально Украина изменится, и основная перемена будет даже не в лицах, а в сознании избирателей", — говорит Антипович.

Он также отметил, что украинцы сейчас хотят видеть у власти людей, приложивших максимальные усилия к победе над россией, а это люди, которые сейчас волонтерят, воюют или находятся при власти.

"Быть публичным, популярным и ничего не делать для победы на Украине сейчас невозможно. Ты либо защищаешь свое государство, либо забудь о будущем у власти", — подчеркнул он.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": "Благодаря Арестовичу из Украины не выехало до миллиона человек. У него есть шанс попасть в новую власть", — социолог Антипович

Как сообщалось ранее, опрос показал, кому из публичных личностей украинцы доверяют больше всего. В первой тройке оказались президент Владимир Зеленский, волонтер Сергей Притула и советник главы ОПУ Михаил Подоляк.