До наступної Ради пройдуть три групи людей: прогноз соціолога

Українські виборці у парламенті наступного скликання захочуть бачити людей, які були причетні до захисту країни

Після наступних виборів склад Верховної Ради кардинально зміниться, що буде відповідати трансформації електоральних симпатій українців.

Як розповів "Телеграфу" директор соціологічного агентства "Рейтинг" Олексій Антипович, вже зараз можна говорити, що до Ради наступного скликання увійдуть три основні групи.

За його словами, це:

представники нинішнього керівництва країни;

люди, які представляють інтереси ЗСУ;

волонтери.

При цьому він підкреслив, що у разі волонтерів не йдеться про людей на кшталт Сергія Притули або Тараса Чмута, але про ту активну частину українського суспільства, яке змогло об’єднатися, щоб реалізувати певні проєкти.

"На цьому фоні ще будуть старі політики. Але все, що було до війни, ніхто навіть не згадуватиме. Електорально Україна зміниться, і основна зміна буде навіть не в особах, а у свідомості виборців", — каже Антипович.

Він також зазначив, що українці зараз хочуть бачити при владі людей, які доклали максимальних зусиль до перемоги над росією, а це люди, які зараз волонтерять, воюють чи перебувають при владі.

"Бути публічним, популярним і нічого не робити для перемоги в Україні зараз неможливо. Ти або захищаєш свою державу, або забудь про майбутнє при владі", — наголосив він.

Більше на тему читайте у матеріалі "Телеграф": "Завдяки Арестовичу з України не виїхало до мільйона людей. Має шанс потрапити до нової влади", — соціолог Антипович

Як повідомлялося раніше, опитування показало, кому з публічних осіб українці довіряють найбільше. У першій трійці опинилися президент Володимир Зеленський, волонтер Сергій Притула та радник голови ОПУ Михайло Подоляк.