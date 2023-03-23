"Астанавітєсь!": політичні амбіції Арестовича викликали злобу українців

Виявилось, далеко не всі українці схвалюють політичні плани ексрадника Банкової

Колишній радник глави Офісу президента України Олексій Арестович після того, як залишив посаду, став рідше з’являтися в інфополі і, як виявилося, може працювати над створенням власної політичної сили, — українці без ентузіазму сприйняли такі новини.

Як повідомляють джерела "Телеграфу", Арестович з політологами та політтехнологами може розробляти концепцію нової партії, для якої вже навіть є два робочі варіанти назв: "Дія" та "Воля".

Варто зауважити, що хоча Арестович у перші тижні після повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році і був "народним заспокійливим", ставлення до нього за рік сильно змінилося, і зараз його політичні амбіції викликали здебільшого негативну реакцію.

"Нехай іде слідом за кораблем", "Нам ще цього нарциса не вистачало. А за чий рахунок цей кіпіш почнеться?", "Прототип Януковича. Пам’ятаю, як виборчині мліли від того "мужнього" образу. Хоч тепер "астанавітєсь!". Не наступайте на новомодні граблі", "Це непорозуміння має сидіти у в’язниці, а не розробляти політичну програму", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Разом з тим, українці жартома почали вигадувати альтернативні назви для можливої майбутньої партії Арестовича:

"Партія пі**оболів України. 2-3 тижні та мінімальна зарплата буде більшою, ніж у Європі";

"Партія "Люсіни поради";

"Партія — Брехуни України";

"Майбутня партія — Балаболи! На чолі з головним балаболом".

Водночас зауважимо, що сам Арестович поки що не підтверджує інформацію про роботу над партією: "Зараз для нас усіх головним має бути не особисті амбіції, а перемога над ворогом та порятунок людських життів", — заявив він у коментарі "Телеграфу".

Нагадаємо, що Олексій Арестович далеко не один раз ставав фігурантом найрізноманітніших скандалів: з висловлюваннями про активістів, жінок, студентів.

Як повідомляв "Телеграф", останньою краплею став коментар Арестовича щодо ракетного удару по Дніпру 14 січня, коли він заявив, що ракета впала на будинок після того, як її збили сили ППО України, — тоді цю тезу активно підхопили російські ЗМІ, що викликало грандіозний скандал. За кілька днів він написав заяву про відставку.