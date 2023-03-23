"Астанавитесь!": политические амбиции Арестовича вызвали злобу украинцев

Оказалось, далеко не все украинцы одобряют политические планы экс-советника Банковой

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович после ухода с должности стал реже появляться в инфополе и, как оказалось, может работать над созданием собственной политической силы, — украинцы без энтузиазма восприняли такие новости.

Как сообщают источники "Телеграфа", Арестович с политологами и политтехнологами может разрабатывать концепцию новой партии, для которой уже даже есть два рабочих варианта названий: "Дия" и "Воля".

Стоит заметить, что, хотя Арестович в первые недели после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году и был "народным успокоительным", отношение к нему за год сильно изменилось, и сейчас его политические амбиции вызвали в основном негативную реакцию.

"Пусть идет следом за кораблем", "Нам еще этого нарцисса не хватало. А за чей счет этот кипишь начнется?", "Прототип Януковича. Помню, как избирательницы млели от того "мужественного" образа. Хоть теперь "астанавитесь"! Не наступайте на новомодные грабли", "Это недоразумение должно сидеть в тюрьме, а не разрабатывать политическую программу", — среди прочего, пишут в комментариях.

Вместе с тем, украинцы в шутку стали придумывать альтернативные названия для возможной будущей партии Арестовича:

"Партия пи**оболов Украины. 2-3 недели и минимальная зарплата будет больше, чем в Европе";

"Партия "Люсины советы";

"Партия — Вруны Украины";

"Будущая партия — Балаболы! Во главе с главным балаболом".

В то же время заметим, что сам Арестович пока не подтверждает информацию о работе над партией: "Сейчас для нас всех главным должно быть не личные амбиции, а победа над врагом и спасение человеческих жизней", — заявил он в комментарии "Телеграфу".

Напомним, что Алексей Арестович далеко не единожды становился фигурантом самых разных скандалов: с высказываниями об активистах, женщинах, студентах.

Как сообщал "Телеграф", последней каплей стал комментарий Арестовича касательно ракетного удара по Днепру 14 января, когда он заявил, что ракета упала на дом после того, как ее сбили силы ППО Украины, — тогда этот тезис активно подхватили российские СМИ, что вызвало грандиозный скандал. Через несколько дней он написал заявление об отставке.