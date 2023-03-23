Выборы в антикоррупционный совет Минобороны — соответственность каждого украинца — Евгений Грушовец

Правовед рассказал о создании контролирующего органа

После ряда коррупционных скандалов с закупками Министерства обороны создание контролирующего органа стало логической и оправданной инициативой. В его состав войдут 15 представителей общественности, которых изберут путем всеукраинского голосования 24 марта на платформе НАПК. Об этом в материале для "Юридической Газеты" рассказал правовед Евгений Грушовец.

"Скептикам, отмечающим, что такой антикоррупционный совет станет скорее формальным органом для прикрытия разного рода "схем" в оборонке, нежели реальным рычагом влияния на принятие решений, мне есть что ответить и с чем сравнивать. В случае, если меня выберут в состава совета, то одной из основных целей поставлю себе разработку и внедрение таких механизмов общественного контроля, которые бы выполняли скорее превентивную функцию и предотвращали определенные неправомерные вещи", — рассказывает Грушовец.

По мнению правоведа, совет должен стать тем "ситом", которое не будет пропускать зерна вражеской пропаганды и будет тщательно фильтровать всю полученную информацию. Для этого совет должен получить надлежащий доступ к информации и наладить тесную коммуникацию с МО и Генеральным штабом.

"Украинцы самостоятельно выбирают людей в совет, а значит, они должны осознавать объем ответственности, которую делегируют, и репутацию лиц, которым они это делегируют", — подытожил Грушовец.