Вибори до антикорупційної ради Міноборони — співвідповідальність кожного українця — Євген Грушовець

Правознавець розповів про створення контролюючого органу

Після низки корупційних скандалів із закупівлями Міністерства оборони, створення контролюючого органу стало логічною та виправданою ініціативою. До його складу увійдуть 15 представників громадськості, яких оберуть шляхом всеукраїнського голосування 24 березня на платформі НАЗК. Про це в матеріалі для "Юридичної Газети" розповів правознавець Євген Грушовець.

"Скептикам, які наголошують на тому, що така антикорупційна рада стане скоріш формальним органом для прикриття різного роду "схем" в оборонці, аніж реальним важелем впливу на ухвалення рішень, мені є що відповісти та з чим порівнювати. У разі, якщо мене оберуть до складу ради, то однією з основних цілей поставлю собі розробку та впровадження таких механізмів громадського контролю, які б виконували радше превентивну функцію та запобігали певним неправомірним речам. Наразі ж ми бачимо, що Міноборони вимушено боротися з наслідками замість того, щоб попереджати проблему", — розповідає Грушовець.

На думку правознавця, рада має стати тим "ситом", що не пропускатиме зерна ворожої пропаганди і дуже ретельно фільтруватиме усю отриману інформацію. А для цього рада повинна отримати належний доступ до інформації та налагодити тісну комунікацію з МО й Генеральним штабом.

"Українці самостійно обирають осіб до ради, а отже, вони мають усвідомлювати об`єм відповідальності, що делегують, і репутацію осіб, яким вони це делегують", — підсумував Грушовець.