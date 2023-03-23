Волонтерка Ярова про вибори в антикорупційний орган Міноборони: мій кінцевий бенефіціар сидить в окопі

Кандидатів в Громадську антикорупційну раду на платформі НАЗК слід обирати уважно, наголошує Ярова

Навантаження на волонтерський рух тільки зростає, поки Міністерство оборони боїться боротися із корупцією. 24 березня має відбутися голосування за кандидатів в антикорупційний дорадчий орган, якщо дату національного відбору не перенесуть знову. Чому Міністерство боїться громадського контролю, розповіла волонтерка і громадська діячка Дана Ярова в ефірі телеканалу Прямий.

"На початку повномасштабного вторгнення Міноборони мало змогу закупляти все за спрощеною процедурою. Але ця преференція затягнулася і безкарність призводить до негативних наслідків та корупційних скандалів. Яйця і яблука, про які всі говорять, це лише частина айсберга: ми ще нічого не знаємо про купівлю зброї. Коли хлопцям на фронті не вистачає боєприпасів, міни перевозяться з однієї позиції на іншу — це страшно" — розповіла Дана Ярова.

Також волонтерка звернулася з проханням не бути байдужим до ситуації навколо антикорупційного органу й обрати гідних кандидатів, адже в списку голосування вже з’явилися недоброчесні особистості, афільовані із Партією Регіонів. Національний відбір членів дорадчого антикорупційного органу перенесли на 24 березня. Він проходитиме з 8:00 до 20:00 на платформі НАЗК.

"Ретельно вивчіть кандидатів до антикорупційного дорадчого органу і витратьте 5 хвилин свого часу, щоб змінити і переламати цю ситуацію. Зі свого боку я скажу, що мій кінцевий бенефіціар сидить в окопі, всі мої друзі знаходяться на лінії фронту — для мене це дуже болюче питання. Знайдіть час та оберіть того, кому довіряєте" — підсумувала Ярова.