Міноборони боїться громадського контролю — Дана Ярова

Волонтерка вважає, що кожен відповідальний громадянин України може обрати людей, які будуть впливати на Міноборони зсередини

Після скандалу з "яйцями" Міністерства оборони громадськості вдалося "вмовити" Міністра створити дорадчий антикорупційний орган. Понад три тижні тривали "бої" погодження Положення про орган, вимагання доступу до державної таємниці у сфері закупівель. Про нову дату голосування за кандидатів органу розповіла волонтерка Дана Ярова в ефірі 5 каналу.

"Міністерство оборони не хоче впускати до себе громадський контроль. Вони працюють у режимі "все засекречено", "все тишком-нишком". То яйця, то золоті флягі та яблука, але ж там є і зброя, яка займає дуже велику частину кошторису. Мені соромно за ці скандали перед хлопцями "на нулі". Також телефонують командири бригад, які слідкують за ситуацію, щоб спитати про голосування. Це певний лакмусовий папірець: запит від військових зайти й змінити щось." — констатувала Дана.

Також волонтерка додала, що кожен відповідальний громадянин України може обрати людей, які будуть впливати на Міноборони зсередини. Голосування за членів дорадчого антикорупційного органу перенесли на 24 березня. Воно проходитиме з 8:00 до 20:00 на платформі НАЗК. Будуть представлені 29 кандидатів, з яких потрібно обрати 15.