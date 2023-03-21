Минобороны боится общественного контроля - Дана Яровая

Волонтер считает, что каждый ответственный гражданин Украины может выбрать людей, которые будут влиять на Минобороны изнутри

После скандала с "яйцами" Министерства обороны общественности удалось "уговорить" Министра создать совещательный антикоррупционный орган. Более трех недель продолжались "бои" согласования Положения об органе, требования доступа к государственной тайне в сфере закупок. О новой дате голосования за кандидатов органа рассказала волонтер Дана Яровая в эфире 5 канала.

"Министерство обороны не хочет впускать к себе общественный контроль. Они работают в режиме "все засекречено", "все исподтишка". То яйца, то золотые фляги и яблоки, но там есть и оружие, которое занимает очень большую часть сметы. Мне стыдно за эти скандалы перед ребятами "на нуле". Также звонят по телефону командиры бригад, которые следят за ситуацией, чтобы спросить о голосовании. Это определенная лакмусовая бумажка: запрос от военных зайти и изменить что-то." – констатировала Дана.

Также волонтер добавила, что каждый ответственный гражданин Украины может выбрать людей, которые будут влиять на Минобороны изнутри. Голосование за членов совещательного антикоррупционного органа было перенесено на 24 марта. Оно будет проходить с 8:00 до 20:00 на платформе НАПК. Будут представлены 29 кандидатов, из которых следует выбрать 15.