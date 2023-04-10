На підготовку потрібні місяці: чи чекати Україні виборів під час війни
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Головне завдання — зробити актуальним реєстр виборців
Поки соціологи аналізують, кого українці хочуть бачити у майбутній Верховній Раді, готуватися до виборів до кінця воєнного стану не варто. В цьому впевнена нардепка від "Слуги народу" Аліна Загоруйко, яка очолює підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії.
В коментарі "Телеграфу" вона зазначила, що дати проведення майбутніх виборів ніхто не знає. Єдине що визначене — вони відбудуться по закінченню війни та скасуванню воєнного стану. Вже після його завершення можна говорити про початок підготовки до них.
Серед питань які постануть перед організаторами виборів — розуміння як їх проводити. Серед невідомих у виборчому рівнянні не тільки кандидати — незрозуміло, як актуалізувати дані про виборців у реєстрі та скільки на це потрібно часу. Називається орієнтовна цифра у щонайменше три місяці. Оцінка колег парламентарки — півріччя. Та Загоруйко вважає, що і півроку замало та затягувати процес проведення виборів не дозволить ніхто "ні суспільство, ні західні партнери", зазначає Загоруйко "Телеграфу".
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