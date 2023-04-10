На підготовку потрібні місяці: чи чекати Україні виборів під час війни

Головне завдання — зробити актуальним реєстр виборців

Поки соціологи аналізують, кого українці хочуть бачити у майбутній Верховній Раді, готуватися до виборів до кінця воєнного стану не варто. В цьому впевнена нардепка від "Слуги народу" Аліна Загоруйко, яка очолює підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії.

В коментарі "Телеграфу" вона зазначила, що дати проведення майбутніх виборів ніхто не знає. Єдине що визначене — вони відбудуться по закінченню війни та скасуванню воєнного стану. Вже після його завершення можна говорити про початок підготовки до них.

Серед питань які постануть перед організаторами виборів — розуміння як їх проводити. Серед невідомих у виборчому рівнянні не тільки кандидати — незрозуміло, як актуалізувати дані про виборців у реєстрі та скільки на це потрібно часу. Називається орієнтовна цифра у щонайменше три місяці. Оцінка колег парламентарки — півріччя. Та Загоруйко вважає, що і півроку замало та затягувати процес проведення виборів не дозволить ніхто "ні суспільство, ні західні партнери", зазначає Загоруйко "Телеграфу".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що після перемоги України будуть звучати голоси сумнівів, аби здобути електоральні переваги. Окрім людей які вкладалися у перемогу, можуть у ВР зайти і старі політики, і ті, хто медійно став популярним за часів повномасштабного вторгнення.