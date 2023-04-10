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На підготовку потрібні місяці: чи чекати Україні виборів під час війни

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Для проведення виборів треба завершити війну Новина оновлена 10 квітня 2023, 09:17
Для проведення виборів треба завершити війну

Головне завдання — зробити актуальним реєстр виборців

Поки соціологи аналізують, кого українці хочуть бачити у майбутній Верховній Раді, готуватися до виборів до кінця воєнного стану не варто. В цьому впевнена нардепка від "Слуги народу" Аліна Загоруйко, яка очолює підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії.

В коментарі "Телеграфу" вона зазначила, що дати проведення майбутніх виборів ніхто не знає. Єдине що визначене — вони відбудуться по закінченню війни та скасуванню воєнного стану. Вже після його завершення можна говорити про початок підготовки до них.

Серед питань які постануть перед організаторами виборів — розуміння як їх проводити. Серед невідомих у виборчому рівнянні не тільки кандидати — незрозуміло, як актуалізувати дані про виборців у реєстрі та скільки на це потрібно часу. Називається орієнтовна цифра у щонайменше три місяці. Оцінка колег парламентарки — півріччя. Та Загоруйко вважає, що і півроку замало та затягувати процес проведення виборів не дозволить ніхто "ні суспільство, ні західні партнери", зазначає Загоруйко "Телеграфу".

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Раніше "Телеграф" розповідав про те, що після перемоги України будуть звучати голоси сумнівів, аби здобути електоральні переваги. Окрім людей які вкладалися у перемогу, можуть у ВР зайти і старі політики, і ті, хто медійно став популярним за часів повномасштабного вторгнення.

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#Верховна Рада