У Зеленского объяснили, будут ли местные выборы в Крыму после деоккупации

Сразу после освобождения Крыма у многих его жителей может еще не "выветриться пропаганда"

После освобождения Крыма, которое анонсируют на лето или начало осени, местные выборы на деоккупированной территории будут проведены не сразу. Первоначальной задачей станет создание военной администрации, а затем возможен переход к военно-гражданским администрациям.

Об этом постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева сообщила в интервью изданию РБК-Украина.

"Наше видение в том, что после деоккупации будет военная администрация. И затем возможен переход к военно-гражданским администрациям. Мы вырабатываем критерии, оценивая которые мы будем понимать, возможен ли такой переход. Мы не ставим какую-то рамку, что через пять лет или десять лет мы точно проведем выборы", — отметила она.

По словам Ташевой, при рассмотрении этого вопроса учитываются и те факты, что за такой короткий период у людей в Крыму может еще не "выветриться пропаганда".

"А если за это время не произойдет когнитивная деоккупация? Если мы поймем, что у людей еще не выветрилась пропаганда? Мы понимаем, кого они там будут выбирать? Это базовые стандарты – свободные медиа, безопасность, разрушение пропагандистских нарративов и прочее", — добавила представитель президента в Крыму.

В то же время, как говорит Ташева, западные партнеры Украины хотят, чтобы выборы были как можно скорее.

"Но если у нас обстоятельства таковы на территории, что еще не создана инфраструктура, реестр избирателей. Наверное, предстоит провести перепись населения. То есть, должно пройти определенное время. И даже если проходят выборы общенациональные, президентские и парламентские, а там эти обстоятельства еще не наступили, как мы можем там проводить выборы?", — подчеркнула она.

Однако говорить о лишении права избирать, по мнению Ташевой, нельзя. Хотя у людей может быть этот запрос — лишить права голоса тех, кто на оккупированных территориях.

"Но это граждане Украины. Есть Конституция, законы, если мы говорим, что мы европейская демократия, движемся в Европейский Союз, то нам надо понимать, что такие предложения точно не пройдут. Мне бы хотелось, чтобы ценности прав человека, верховенства права были у нас незыблемыми", — подытожила Ташева.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что, по мнению Тамилы Ташевой, россияне, которые въехали в Крым во время оккупации, будут принудительно выдворены с территории полуострова.