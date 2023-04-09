План россии провалился окончательно: аналитики ISW объяснили, почему рф перестала бить ракетами по энергосистеме Украины

Цели масштабных российских атак не были выполнены

Российские удары по энергосистеме Украины не привели к ожидаемому для оккупантов результату — террор провалился.

Такой вывод сделали эксперты Института изучения войны (ISW) в своем последнем отчете.

В Институте отмечают, что осенью 2022 года россия поставили себе за цель цель уничтожить украинский энергосектор до зимы.

"Однако серия крупномасштабных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре не достигла целей повлечь за собой гуманитарную катастрофу, ослабить украинский военный потенциал и заставить Украину идти на переговоры. 1 марта государственные российские СМИ признали этот провал", — говорится в отчете.

Аналитики ISW привели данные министерства обороны Великобритании, в которых указывается, что частота массированных обстрелов уменьшилась с марта 2023 года.

Кроме того, отмечается, что министр энергетики Герман Галущенко 8 апреля заявил, что Украина впервые с 11 октября 2022 возобновляет экспорт энергоресурсов.

Напомним, ранее мы писали, что озвучен процент разрушений энергосистемы Украины.

Также мы сообщали, что как энергосистема Украины смогла выстоять в условиях российского террора.