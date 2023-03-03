Искали оборудование по всему миру: глава "Укрэнерго" объяснил, как энергосистема Украины смогла выстоять

Большой штат операторов сетей "Укрэнерго" сыграл на руку во время российских атак на энергосистему страны

Украинская энергосистема смогла пережить ракетные атаки россиян и выстоять. Это произошло благодаря тому, что работа украинского энергетического сектора была устроена немного иначе, чем в европейских странах.

Такое мнение высказал председатель правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия".

Он рассказал, что когда россияне начали уничтожать наше оборудование, то запасы начали искать по всему миру, но него нигде не было. Специфическое оборудование, типа автотрансформаторов, было только в Украине и ни одна страна больше его не использовала.

"Во-вторых, большинство системных операторов, таких как "Укрэнерго", в развитых странах все работы по обслуживанию оборудования и его ремонту передают в подрядные организации. У них внутри компании работает очень мало людей, а у нас — 7 тысяч человек. К примеру, в Австрии операторов сетей всего 300-400 человек", — рассказал Владимир Кудрицкий.

Такое количество персонала сыграло на руку Украине в условиях войны. В первые месяцы войны не удалось бы мобилизовать такое количество подрядчиков, потому что людей попросту не было. "Укрэнерго" было вынуждено рассчитывать только на свои силы.

"И сейчас, за эти 4 месяца, мы проделали беспрецедентное количество ремонтов. И 90-95% всех ремонтов масштабных повреждений по энергосистеме мы делаем своими силами. Мы даже еще немного помогаем нашим коллегам из облэнерго ремонтировать их электростанции и распределительные системы в пределах нашей компетенции", — резюмировал Владимир Кудрицкий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украину могут вернуть отключения света. Произойти это может независимо от обстрелов россиян.