Россияне доигрались: Международный уголовный суд разберется в ударах по энергосистеме Украины

В МУС разберутся, были ли объекты энергосистемы Украины законными целями для российских оккупантов

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан пообещал заняться расследованием ударов россиян по энергосистеме Украины. Также он разберется в том, были ли эти цели законными для оккупантов.

Об этом сообщает Sky News. Главный прокурор МУС 28 февраля посетил Украину и встретился в Владимиром Зеленским.

Карим Хан прибыл в Киев, чтобы расследовать ракетные и беспилотные атаки на энергосистему Украины и другие объекты критической инфраструктуры. По его словам, прослеживается закономерность по количеству ударов и их масштабов.

"В целом, мы четко видим закономерность с точки зрения количества, масштаба и ширины нападений на электросети Украины. А также нам нужно посмотреть, почему это происходит, эти цели были законные или нет?", — заявил Хан.

Главный прокурор отметил, что МУС пока что еще не выдал ни одного ордена по результатам прошлогодней работы в Украине. Он подчеркнул, что является офицером и представителем правосудия, и никак не вмешивается в политические процессы.

"Как прокуроры, мы являемся офицерами суда. Мы здесь не для того, чтобы вызвать аплодисменты с помощью фокусов. Каждый раз, когда мы двигаемся, люди должны иметь уверенность, что это не политический процесс", — сказал Карим Хан.

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