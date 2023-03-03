Шукали обладнання у всьому світі: глава "Укренерго" пояснив, як енергосистема України змогла вистояти

Великий штат операторів мереж "Укренерго" зіграв на руку під час російських атак на енергосистему країни

Українська енергосистема змогла пережити ракетні атаки росіян та вистояти. Це сталося завдяки тому, що роботу українського енергетичного сектору було влаштовано трохи інакше, ніж у європейських країнах.

Таку думку висловив голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на каналі "Орестократія".

Він розповів, що коли росіяни почали знищувати наше обладнання, то запаси почали шукати у всьому світі, але його ніде не було. Специфічне обладнання, на кшталт автотрансформаторів, було лише в Україні і жодна країна більше його не використовувала.

"По-друге, більшість системних операторів, таких як "Укренерго", у розвинених країнах усі роботи з обслуговування обладнання та його ремонту передають до підрядних організацій. У них усередині компанії працює дуже мало людей, а у нас — 7 тисяч осіб. Наприклад, в Австрії операторів мереж лише 300-400 осіб", — розповів Володимир Кудрицький.

Така кількість персоналу зіграла на руку Україні в умовах війни. У перші місяці війни не вдалося б мобілізувати таку кількість підрядників, бо людей просто не було. "Укренерго" було змушене розраховувати лише на свої сили.

"І зараз, за ці 4 місяці, ми зробили безпрецедентну кількість ремонтів. І 90-95% усіх ремонтів масштабних пошкоджень по енергосистемі ми робимо самотужки. Ми навіть ще трохи допомагаємо нашим колегам з обленерго ремонтувати їх електростанції та розподільні системи в межах нашої компетенції ", — резюмував Володимир Кудрицький.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україну можуть повернути відключення світла. Це може статися незалежно від обстрілів росіян.