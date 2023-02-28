Росіяни догралися: Міжнародний кримінальний суд розбереться в ударах по енергосистемі України

У МКС розберуться, чи об’єкти енергосистеми України були законними цілями для російських окупантів

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан пообіцяв зайнятися розслідуванням ударів росіян по енергосистемі України. Також він розбереться, чи були ці цілі законними для окупантів.

Про це повідомляє Sky News. Головний прокурор МКС 28 лютого відвідав Україну та зустрівся у Володимиром Зеленським.

Карім Хан прибув до Києва, щоб розслідувати ракетні та безпілотні атаки на енергосистему України та інші об’єкти критичної інфраструктури. За його словами, простежується закономірність щодо кількості ударів та їх масштабів.

"Загалом, ми чітко бачимо закономірність з точки зору кількості, масштабу та ширини нападів на електромережі України. А також нам потрібно подивитися, чому це відбувається, ці цілі були законні чи ні?", — заявив Хан.

Головний прокурор зазначив, що МКС поки що не видав жодного ордену за результатами минулорічної роботи в Україні. Він наголосив, що є офіцером та представником правосуддя, і ніяк не втручається у політичні процеси.

"Як прокурори, ми є офіцерами суду. Ми тут не для того, щоб викликати оплески за допомогою фокусів. Щоразу, коли ми рухаємося, люди повинні мати впевненість, що це не політичний процес", — сказав Карім Хан.

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