Враг усиленно атакует и продвигается в Донецкой области: свежие карты боев в Украине
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Враг продолжает обстреливать прифронтовую зону
Российские оккупанты продолжают атаковать на востоке и накапливать силу и углублять оборону на юге Украины. В некоторых местах враг продвигается.
Согласно отчету Института изучения войны, россияне заявляют о проведении боевой разведки украинскими военными в Запорожской области. оккупанты продолжают давить на основных направлениях.
По данным Генштаба, это Лиманский, Бахмутский, Авдеевский и Марьинский. За прошедшие сутки отразили 58 атак врага.
Восток Украины
На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешное наступление южнее Дибровы. DeepState описывает ситуацию как продолжающиеся локальные бои и артобстрелы.
Российские военные продолжают атаковать Бахмут, бои продолжаются. В Бахмуте все больше не только вагнеровцев, но и российских десантников. Сообщается, что враг мог добиться незначительных успехов в южном Бахмуте. Бои уже продолжаются у железнодорожной станции. На этом же направлении оккупанты атаковали восточнее Богдановки и возле Хромового. Отражены более 30 атак.
На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне наступали у Новокалинового, Бердичей, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки. Самые горячие участки фронта — Авдеевка и Марьинка, там были отражены более 20 атак врага. DeepState сообщает, что враг продвинулся в Грачевой лес и направляет усилия для достижения железной дороги возле Новокалинового. В Марьинке у врага возможно продвижение.
Юг Украины
Российские войска сосредоточили в Запорожском направлении 113 батальонно-тактических групп. Есть утверждение об украинской разведке боем в западной части Запорожской области. Враг не прекращает ракетные и артиллерийские обстрелы прифронтовых городов и сел.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне попали ракетой в частный дом в Запорожье. Погибли муж с дочерью, жену удалось спасти – она в больнице.