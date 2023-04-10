Враг усиленно атакует и продвигается в Донецкой области: свежие карты боев в Украине

Враг продолжает обстреливать прифронтовую зону

Российские оккупанты продолжают атаковать на востоке и накапливать силу и углублять оборону на юге Украины. В некоторых местах враг продвигается.

Согласно отчету Института изучения войны, россияне заявляют о проведении боевой разведки украинскими военными в Запорожской области. оккупанты продолжают давить на основных направлениях.

По данным Генштаба, это Лиманский, Бахмутский, Авдеевский и Марьинский. За прошедшие сутки отразили 58 атак врага.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешное наступление южнее Дибровы. DeepState описывает ситуацию как продолжающиеся локальные бои и артобстрелы.

Карта боев в Луганской области

Российские военные продолжают атаковать Бахмут, бои продолжаются. В Бахмуте все больше не только вагнеровцев, но и российских десантников. Сообщается, что враг мог добиться незначительных успехов в южном Бахмуте. Бои уже продолжаются у железнодорожной станции. На этом же направлении оккупанты атаковали восточнее Богдановки и возле Хромового. Отражены более 30 атак.

Карта боев в Бахмуте

На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне наступали у Новокалинового, Бердичей, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки. Самые горячие участки фронта — Авдеевка и Марьинка, там были отражены более 20 атак врага. DeepState сообщает, что враг продвинулся в Грачевой лес и направляет усилия для достижения железной дороги возле Новокалинового. В Марьинке у врага возможно продвижение.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Российские войска сосредоточили в Запорожском направлении 113 батальонно-тактических групп. Есть утверждение об украинской разведке боем в западной части Запорожской области. Враг не прекращает ракетные и артиллерийские обстрелы прифронтовых городов и сел.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне попали ракетой в частный дом в Запорожье. Погибли муж с дочерью, жену удалось спасти – она в больнице.