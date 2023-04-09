Среди погибших ребенок: россияне ночью ударили по Запорожью (фото, видео)

Оккупанты ударили ночью

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье — погибли два человека. Среди них – девочка 2012 года рождения. Из-за обстрела в частном секторе разрушен один дом, он загорелся.

Об этом сообщает и. мэра города Анатолий Куртев. На 8 утра на месте обнаружены двое погибших — 50-летний отец и его 11-летняя дочь. Девочка пережила обстрел, однако скончалась в машине скорой.

Одну женщину извлекли из-под завалов живой, сообщают в ГСЧС. Это мать – ее доставили в больницу. Неповрежденной осталась старшая дочь — она была в гостях. Кадры спасения женщины, чей дом разрушила вражеская ракета, публикуют спасатели.

Спасатели продолжают разбирать завалы. От обстрелов взрывной волной частично повреждены соседние дома и окна в рядом расположенных зданиях. Также на месте оказали помощь еще одной женщине. Из-за разбора завалов улицу отключили от электроснабжения и газа — работают два автобуса для согрева.

От дома остались обломки кирпича

Ранее "Телеграф" показывал последствия обстрела в Сумской области — целью атаки россиян стал молоковоз, водитель и экспедитор погибли. Ситуация в прифронтовых зонах сложная, из некоторых особо опасных мест люди отказываются эвакуироваться даже с детьми, в том числе из Авдеевки.