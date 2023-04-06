Под постоянными обстрелами и без коммунальных благ в Авдеевке еще 4 детей: родственники отказываются их вывозить

За последние два дня из Авдеевки эвакуировано четверо детей, еще столько же остается в городе из-за несогласия родителей на эвакуацию.

Из трагедии, произошедшей на днях в Авдеевке (в результате обстрела погиб младенец с бабушкой), сделали выводы не все взрослые. В городе еще находятся четверо детей. В военной администрации надеются эвакуировать и их.

"Ситуация в Авдеевке была и остается тяжелой. Враг не оставляет попыток окружить город, штурмовые действия происходят по 40-50 раз в сутки как с юга, так и с севера. Россияне регулярно наносят авиационные удары, в город залетает 4, 6, 8, а иногда 12 ракет, сотни обстрелов вокруг Авдеевки. Почти каждый день есть раненные и погибшие среди местного населения, в том числе и в последние дни. В общем, по состоянию на 6 апреля в городе осталось гражданских чуть менее 2000 человек", — описал ситуацию "Телеграфу" руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Как уже сообщалось, в городе, находящемся в "красной зоне", велик процент разрушений. На данный момент фактически нет ни одного уцелевшего здания.

"Из коммунальных благ – нет ничего. Подача воды прекратилась еще до начала полномасштабного вторжения, когда во время обстрела была перебита Донецкая фильтровальная станция и ее не было возможности восстановить. Тепла и газа с прошлого года тоже нет, как и света. Повреждения на электросетях мы еще сначала пытались ликвидировать, даже по несколько раз в день, но впоследствии это стало невозможным. Мобильную связь пытаемся понемногу держать, но около 25% работников коммунальных служб были вынуждены уехать, потому что за ними фактически велась охота. Сейчас генератор на вышке работает где-то 10 -12 часов в сутки — на это время связь есть", — уточнил руководитель МВА.

И даже постоянная опасность и отсутствие каких-либо условий для нормальной жизни не побуждает людей уезжать из города. А некоторые еще держат при себе детей.

"К сожалению, есть дети, о которых мы можем не знать, поэтому цифры постоянно меняются. Так произошло на прошлой неделе, когда была информация о пятерых детях, а потом оказалось, что их снова больше — 8. Буквально за последние два дня четверо из них мы вывезли. Среди оставшихся совсем маленьких нет – одному парню 17 лет, трое других – дети школьного возраста. Мы очень надеемся, что сможем эвакуировать и этих, и больше никого не найдем, потому что детей прячут, а маленькие – до трех лет вообще могли не находиться на учете", — добавил Виталий Барабаш.

Руководитель городской военной администрации добавил, что много детей и в соседних с Авдеевкой населенных пунктах. Там счет идет на десятки.

"По Торецкой громаде в общей сложности несколько сотен детей, в Очеретинской — чуть меньше, чем сто, в Марьинской и в других, к сожалению, тоже есть. Это преимущественно сельская местность и там вообще очень трудно уговаривать людей выезжать и вывозить их. Но эвакуация продолжается. Наша принципиальная позиция — мы вывозим всех исключительно в бронированных капсулах. Потому что опасно. А в Авдеевке днем вообще тихо не бывает, и дорога из города, где-то 10-12 километров на выезд — постоянно под вражеским огнем. Поэтому мы не рискуем. Но в каждой громаде по-разному. Военным администрациям помогают и волонтеры, и спасатели, и полицейские. Последние специально для эвакуации примерно с 14 марта создали группу под названием "Белые ангелы". Главное, чтобы у людей было желание выезжать, к чему мы их активно призываем", — подытожил Виталий Барабаш.

Как сообщал "Телеграф", правительство недавно приняло решение о принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий, потому что взрослые фактически держат их в заложниках, подвергая опасности. Но пока она производится только с территории Бахмута. Сейчас ведется работа над тем, чтобы ввести принудительную эвакуацию еще в 13 громадах Донецкой области.