Мать не хотела эвакуироваться: в Авдеевке из-за обстрелов погиб младенец

Авдеевка вновь подверглась обстрелу

Оккупанты нанесли очередной удар по Авдеевке, из-за чего погибли двое мирных жителей, среди которых ребенок 2022 года рождения.

Как сообщил в своем telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак, кроме двух убитых россиянами гражданских еще два человека получили ранения.

Он не стал вдаваться в детали, но отметил, что оккупанты повредили жилой дом. При этом, Ермак охарактеризовал очередной обстрел, как проявление российского терроризма.

Больше подробностей добавил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, который отметил, что вследствие артиллерийского удара погиб 5-месячный мальчик и его бабушка. Родители ребенка получили ранения.

При этом он добавил, что женщину неоднократно призывали подумать о жизни ребенка и эвакуироваться, однако она наотрез отказалась это делать.

"К сожалению, некоторым людям эвакуация до сих пор кажется непонятным и лишним шагом. Но это единственное, что сейчас способно сохранить жизнь", — добавил он.

Стоит отметить, что в Авдеевке в последние дни заметно обострилась ситуация, а потому туда закрыли доступ журналистам. Кроме того, город стал гораздо чаще подвергаться обстрелам со стороны оккупантов.