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Ударили по молоковозу: россияне обстреляли Сумщину, есть погибшие (фото)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Оккупанты обстрелили Сумщину
Оккупанты обстрелили Сумщину. Фото Сумская ОВА

Враг цинично бьет по мирному населению

Ранним утром 2 апреля российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по Сумской области. В результате обстрела есть погибшие. Стали известны некоторые подробности вражеской атаки.

Так, около 5 часов утра захватчики из минометов ударили по молоковозу в одном из населенных пунктов Новослободской общины. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

Отмечается, что в результате происшествия погибли два двое мирных жителей, которые этим утром просто выполняли свою работу — водитель молоковоза и экспедитор.

Фото - Сумская ОВА

"Больно! Я прошу жителей Сумщины быть особенно осторожными. Пограничники нашей области сегодня – это зона повышенной опасности. Ведь враг цинично бьет по мирному населению!", — сказал и.о. главы Сумской ОВА Тарас Савченко.

Он также призвал жителей области немедленно отправляться в укрытия во время обстрелов, поскольку эти меры безопасности могут спасти жизнь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время ракетного обстрела, который оккупанты нанесли по Сумской области 24 марта, погиб старший лейтенант полиции Вадим Листопад. У мужчины осталось двое детей.

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#Украина #Сумская область #Обстрел #Война #Погибшие