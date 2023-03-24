Без отца остались двое детей: на Сумщине во время обстрела погиб полицейский

Правоохранителю было 37 лет

В городе Белополье Сумского района в результате ночных обстрелов, которые совершили российские оккупанты, погиб старший лейтенант полиции Вадим Листопад. У мужчины осталась супруга и двое детей.

Этой ночью при исполнении служебных обязанностей инспектор сектора реагирования патрульной полиции получил ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. Об этом сегодня, 24 марта, сообщили на странице Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области в Facebook.

Коллеги погибшего полицейского вспоминают его как светлого, достойного и ответственного человека и отмечают, что Вадим Листопад был настоящим профессионалом своего дела. У мужчины была большая семья и двое детей.

"Руководство и личный состав полиции Сумщины выражают искренние соболезнования родным и близким Вадима. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал", — говорится в сообщении.

Отметим, что в ночь на 24 марта российские захватчики атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами, которых было больше десяти. Кроме того, на сей раз для ударов по украинским городам оккупанты использовали также "Шахеды", высокоточные авиационные ракеты Х-59 и противолокационные ракеты Х-31.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 24 марта захватчики также обстреляли пункт несокрушимости в Донецкой области. В результате есть погибшие и раненые.