Россияне ночью обстреляли пункт несокрушимости в Донецкой области, погибли женщины-беженцы (фото)
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Очередное военное преступление армии России четко документируют правоохранители
Ночь против 24 марта оказалась достаточно беспокойной для Украины — часть регионов атаковали "шахеды". А вот Донецкая область попала под прицельный огонь ракетный огонь окупантов. Как итог — в Константиновке разрушен пункт несокрушимости, есть погибшие и раненые.
Больше деталей рассказали в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Следует отметить, что все три жертвы – женщины-переселенки. Одна из них раньше жила в Бахмуте, другие две — в Часовом Яру и селе Опытное. Несмотря на попытку убежать от "русского мира", захватчики все равно лишили из жизни.
Известно, что атака произошла поздней ночью — около часа. Россияне использовали зенитно-переносной комплекс, стреляющий модифицированными снарядами С-300. Одна из ракет попала непосредственно в пункт несокрушимости, другая образовала огромную воронку рядом.
Помимо погибших есть также и раненые. Их двое, они получили повреждение разной степени тяжести. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.
Сейчас на месте работают правоохранители, фиксирующие все детали очередного военного преступления армии рф в Украине.
Добавим, что Константиновка находится довольно близко к линии фронта. От Донецка ее отделяет около 50 километров.
Ранее "Телеграф" сообщал все подробности ракетного удара по Запорожью, произошедшему 22 марта. Напомним, что вражеские боеприпасы прицельно попали в многоэтажный жилой дом.
Наш корреспондент Ян Доброносов побывал на месте трагедии и показал, как горожане приходят в себя после очередной атаки врага.