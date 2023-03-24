Россияне ночью обстреляли пункт несокрушимости в Донецкой области, погибли женщины-беженцы (фото)

Очередное военное преступление армии России четко документируют правоохранители

Ночь против 24 марта оказалась достаточно беспокойной для Украины — часть регионов атаковали "шахеды". А вот Донецкая область попала под прицельный огонь ракетный огонь окупантов. Как итог — в Константиновке разрушен пункт несокрушимости, есть погибшие и раненые.

Больше деталей рассказали в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Следует отметить, что все три жертвы – женщины-переселенки. Одна из них раньше жила в Бахмуте, другие две — в Часовом Яру и селе Опытное. Несмотря на попытку убежать от "русского мира", захватчики все равно лишили из жизни.

Известно, что атака произошла поздней ночью — около часа. Россияне использовали зенитно-переносной комплекс, стреляющий модифицированными снарядами С-300. Одна из ракет попала непосредственно в пункт несокрушимости, другая образовала огромную воронку рядом.

Все, что осталось от пункта несокрушимости

А вот и след от другой ракеты, разорвавшейся рядом со зданием

Помимо погибших есть также и раненые. Их двое, они получили повреждение разной степени тяжести. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

Обломки российской ракеты

Надпись на пакете выглядит теперь издевательской

Правоохранители отслеживают все детали

Сейчас на месте работают правоохранители, фиксирующие все детали очередного военного преступления армии рф в Украине.

Добавим, что Константиновка находится довольно близко к линии фронта. От Донецка ее отделяет около 50 километров.

Константиновка Донецкой области на карте

Ранее "Телеграф" сообщал все подробности ракетного удара по Запорожью, произошедшему 22 марта. Напомним, что вражеские боеприпасы прицельно попали в многоэтажный жилой дом.

Наш корреспондент Ян Доброносов побывал на месте трагедии и показал, как горожане приходят в себя после очередной атаки врага.