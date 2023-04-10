Угрожал проблемами: суд определился с наказанием для офицера, отбиравшего деньги у солдат на Одесчине

Теперь офицеру грозит тюрьма

Чиновнику воинской части, который стал фигурантом громкого дела, ведь отбирал у солдат боевые доплаты, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, отметив, что Заводской районный суд города Николаева не предоставил обвиняемому командиру подразделения материального обеспечения находящейся в Одесской области военного части права внесения залога.

Предварительно в рамках следствия было установлено, что в апреле 2023 представители ДБР сообщили жителю Одесчины о подозрении, ведь он требовал со своих подчиненных отдавать ему часть средств с ежемесячных надбавок. За отказ угрожал "проблемами на службе" и даже жесткой физической расправой.

Сумма, которую командиру удалось получить от военнослужащих, достигла более 600 тысяч гривен. В общей сложности следователи зафиксировали не менее 30 подобных случаев вымогательства.

"Военнослужащему сообщено о подозрении в требовании чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа, применении насилия к подчиненному (по ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 36). 402 (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Теперь обвиняемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на Житомирщине командир взвода одной из воинских частей попал в громкий скандал из-за избиения срочника.