Погрожував проблемами: суд визначився з покаранням для офіцера, який відбірав гроші у солдат на Одещині

Тепер офіцеру загрожує в'язниця

Посадовцю військової частини, який став фігурантом гучної справи, адже відбирав у солдатів бойові доплати, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це у понеділок, 10 квітня, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань, зазначивши, що Заводський районний суд міста Миколаєва не надав обвинуваченому командиру підрозділу матеріального забезпечення військової частини, що знаходиться в Одеській області, права внесення застави.

Попередньо в рамках слідства було встановлено, що у квітні 2023 року представники ДБР повідомили жителю Одещини про підозру, адже він вимагав зі своїх підлеглих віддавати йому частину коштів із щомісячних надбавок. За відмову погрожував "проблемами на службі" та навіть жорсткою фізичною розправою.

Сума, яку командиру вдалося отримати від військовослужбовців сягнула понад 600 тисяч гривень. Загалом слідчі зафіксували не менше 30 подібних випадків вимагання.

"Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (за ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України)", — йдеться в повідомленні.

Тепер обвинуваченому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на Житомирщині командир взводу однієї з військових частин потрапив у гучний скандал через побиття строковика.