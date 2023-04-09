Не только "двухсотые": названо огромное количество техники, которую враг потерял в Украине

Часть военной техники оккупанты "передали" ВСУ как "ленд-лиз", другие образцы бросили на поле боя

Принеся в Украину руины и разруху, оккупанты сами несут многочисленные потери – как в личном составе, так и в технике.

В частности, с начала полномасштабной агрессии россияне потеряли более 10 тысяч единиц техники, указывается в отчете аналитической компании Oryx.

При этом аналитики отмечают, что украинские военные уничтожили 6472 единиц, 304 были повреждены, 394 захватчики бросили на поле боя.

Если говорить о видах техники, то это 1928 танков, 2281 БМП и 12 кораблей. В то же время ВСУ затрофеили 2834 единицы вооружения.

Также в отчете указывается, что ВСУ в период с 24 февраля потеряли втрое меньше техники, чем захватчики.

Стоит отметить, что Oryx обнародует данные только о вооружении, уничтожение которого подтверждают фото или видео. То есть реальное количество утраченной техники может быть больше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как бойцы ВСУ уничтожили вражеские "глаза" с помощью таинственного дрона-камикадзе.