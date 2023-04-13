"Уцелели только туфли": украинец поджег себя под стенами генерального посольства в Кракове

Инцидент произошел около 7:50 утра

В четверг, 13 апреля, под стенами генерального украинского консульства в Кракове (Польша) гражданин Украины совершил самоподжог. 53-летний мужчина госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Как пишет здешнее издание krakow.wyborcza.pl, чрезвычайное происшествие случилось на улице Белина-Пражмовского в Кракове. По словам одного из полицейских, устанавливавших обстоятельства трагедии, украинец внезапно начал кричать посреди улицы на других мужчин, после чего облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег.

На помощь сразу бросились случайные свидетели происшествия и патрульные. Пострадавшего доставили в больницу. Медики оценили его состояние как тяжелое, опасное для жизни.

"Все было в огне. Нас здесь было, пожалуй, шесть или семь человек. Парень в какой-то момент повесил свой рюкзак на забор и начал кричать, что живет здесь, в Польше, уже 10 лет. И что его страна до сих пор ничего ему не дала. Он был очень взволнован и растерян. В конце концов, его облили какой-то жидкостью и подожгли", — рассказывают очевидцы.

Другие свидетели добавляют, что огонь быстро распространился по всему телу мужчины, уцелели его туфли. Случайные очевидцы происшествия делали все возможное, чтобы потушить возгорание, однако, к сожалению, бесполезно.

"Это ужасная трагедия. Невероятно для родственников этого человека. Таких радикальных мер в Кракове еще не предпринималось. Это ужасная, ужасная новость", — прокомментировала инцидент Александра Запольская из поддерживающего украинцев фонда Zustricz в интервью Wyborcza.

Ранее "Телеграф" сообщал, как под Киевом мужчина из-за ревности поджег свою любимую. Женщина получила множество травм, оказавшихся несовместимыми с жизнью, поэтому уже на следующий день она скончалась.