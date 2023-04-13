"Вціліли лише туфлі": українець підпалив себе під стінами генконсульства у Кракові

Інцидент стався близько 7:50 ранку

У четвер, 13 квітня, під стінами генерального українського консульства у Кракові (Польща) громадянин України учинив самопідпал. 52-річний чоловік госпіталізований до лікарні у вкрай тяжкому стані.

Як пише тутешнє видання Wyborcza.pl, надзвичайна подія трапилася на вулиці Белина-Пражмовского у Кракові. За словами одного з поліцейських, які встановлювали обставини трагедії, українець раптово почав кричати посеред вулиці на інших людей, після чого облив себе легкозаймистою речовиною і підпалив.

На допомогу одразу кинулися випадкові свідки події та патрульні. Постраждалого доправили до лікарні. Медики оцінили його стан як важкий, небезпечний життя.

"Все було у вогні. Нас тут було, мабуть, шість чи сім чоловік. Чоловік якоїсь миті повісив свій рюкзак на паркан і почав кричати, що мешкає тут, у Польщі, вже 10 років. І що його країна й досі нічого йому не дала. Він був дуже схвильований і розгублений. Зрештою, облився якоюсь рідиною і підпалив себе", — розповідають очевидці.

Інші свідки додають, що вогонь швидко розповсюдився по всьому тілу чоловіка, вціліли лише ремінь і туфлі. Випадкові очевидці події робили усе можливе, аби загасити займання, проте, на жаль, марно.

"Це жахлива трагедія. Неймовірно для родичів цієї людини. Таких радикальних заходів у Кракові ще не вживали. Це жахлива, жахлива новина", — прокоментувала інцидент Олександра Запольська із фонду Zustricz, який підтримує українців, в інтерв'ю Wyborcza.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під Києвом чоловік через ревнощі підпалив свою кохану. Жінка отримала безліч травм, що виявилися несумісними із життям, тож вже на наступний день вона померла.