Еще двое американцев погибли, сражаясь с россиянами: что о них известно

Добровольцы продолжают отдавать свои жизни за Украину

В Украине продолжается полномасштабная война, которая ежедневно забирает жизни наших защитников. Ими не всегда являются наши соотечественники ведь прямо сейчас вместе с ними свободу нашей страны выбаривают и иностранцы — добровольцы, которые готовы отдать свои жизни за нас. К сожалению, на днях среди этих мужественных людей случилась очередная трагедия. На поле боя пали двое граждан США.

Об этом сообщает издание Daily Beast.

"Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине. Из уважения к частной жизни семьи в это тяжелое время нам больше ничего добавить", — ответил представитель Государственного департамента по просьбе прокомментировать ситуацию по Эдварду Валтеру Вилтону.

Также, согласно данным платформы по сбору средств GoFundMe, на войне погиб и Грейди Курпаси, ветеран морской пехоты США.

"Грейди уехал тренировать солдат, но из-за интенсивности войны и потребностей в опытных лидерах Грейди в итоге повел отряд в бой и погиб", — отмечается на странице сбора средств.

Напомним, что эту уже не первые американцы, которые отдали жизнь за Украину. Ранее мы сообщали, что на фронте погиб уроженец города Маршфилд (штат Висконсин, США) 28-летний Эндрю Питерс, а до этого стало известно о гибели Дэниэла Свифта, который ранее служил в спецназе ВМС США.