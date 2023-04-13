Ще двоє американців загинули, борючись із росіянами: що про них відомо

Добровольці продовжують віддавати свої життя за Україну

В Україні триває повномасштабна війна, яка щодня забирає життя наших захисників. Ними не завжди є наші співвітчизники, адже прямо зараз разом із ними свободу нашої країни виборюють і іноземці — добровольці, які готові віддати свої життя за нас. На жаль, днями серед цих мужніх людей сталася чергова трагедія. На полі бою пали двоє громадян США.

Про це повідомляє видання Daily Beast.

"Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні. З поваги до приватного життя сім’ї в цей тяжкий час нам більше нічого додати", — відповів представник Державного департаменту на прохання прокоментувати ситуацію щодо Едварда Валтера Вілтона.

Також, згідно з даними платформи зі збору коштів GoFundMe, на війні загинув і Грейді Курпасі, ветеран морської піхоти США.

"Грейді поїхав тренувати солдатів, але через інтенсивність війни та потреб у досвідчених лідерах Грейді в результаті повів загін у бій і загинув", — зазначається на сторінці збору коштів.

Нагадаємо, що це вже не перші американці, які віддали життя за Україну. Раніше ми повідомляли, що на фронті загинув уродженець міста Маршфілд (штат Вісконсін, США) 28-річний Ендрю Пітерс, а до цього стало відомо про загибель Деніела Свіфта, який раніше служив у спецназі ВМС США.