"Завжди розумів, що правильно, а що ні": у боях за Україну загинув американський доброволець

Чоловік вступив до Міжнародного легіону у листопаді 2022 року.

Війна, яку росіяни принесли до України, продовжує забирати життя не лише українських героїв, а й іноземних добровольців.

Як повідомляє WSAW з посиланням на заяву батьків, у боях за свободу України загинув уродженець міста Маршфілд (штат Вісконсин, США) 28-річний Ендрю Пітерс.

Вони повідомили, що їхній син приєднався до Міжнародного легіону у листопаді 2022 року. Чоловік проходив військову службу в Афганістані з 2014 року і вирішив, що набуті навички можуть допомогти Україні.

"Ендрю мав чітке уявлення про те, що правильно, а що ні. Він відчував необхідність використати свої колишні бойові навички, щоб допомогти українському народу боротися і звільняти свою країну", — йдеться у заяві батьків.

Батьки зазначили, що Ендрю Пітерс встиг зблизитися зі своїми однополчанами та його там цінували. Крім того, вони додали, що пишаються самовідданістю сина та його хоробрістю.

Про смерть добровольця стало відомо 16 лютого.

Інформацію про загибель громадянина США в Україні підтвердили також представники Державного департаменту.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Бахмутом загинув український воїн-волейболіст В’ячеслав Шахов. З початку великої війни Шахов пішов у ТРО, а потім служив у спецпідрозділі "Kraken".