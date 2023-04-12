Война — день 413: оккупанты давят на востоке и окапываются на юге

Оперативно о главном 12 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 413 дней. Оккупанты не оставляют попыток продавить украинскую оборону на востоке Украины, а на юге создают новые укрепления. Продвижение оккупантов фиксируется в Бахмуте, в то время, как на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях происходят активные бои. При этом в самом Бахмуте оккупанты из числа наемников ЧВК "Вагнера" несут серьезные потери и вскоре могут перестать оказывать влияние на ход войны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 12 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украина рассчитывает в ближайшие 5-7 лет получить 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов. В настоящее время нарабатывается механизм получения этих средств.

Информация за 9 апреля доступна в строительстве: Война — день 410: Донбасс остается эпицентром активных боевых действий, самые ожесточенные бои ведутся за Марьинку

С данными за 10 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 411: оккупанты снижают темпы обстрелов и терпят огромные потери

О том, что происходило 11 апреля, читайте в материале: Война — день 412: оккупанты продвигаются в Бахмуте и готовятся к ракетному удару