Спецсилы НАТО сейчас в Украине? В слитых документах Пентагона нашли интересные детали

кремль попытается использовать этот факт в свою пользу

В слитых в сеть секретных документах Пентагона содержалась информация о якобы действующих на территории Украины сил спецназначения нескольких стран НАТО, в частности Великобритании.

Так, в одном из документов с маркировкой "совершенно секретно", датированном 23 марта, указано, что речь идет о практически сотне людей в числе которых 50 человек из Великобритании, 17 — из Латвии, еще 15 — из Франции, 14 из США и один из Нидерландов. Об этом пишет BBC.

Где конкретно и что делают силы спецназначения, в документе не указано. Отмечается, что спецподразделения по своей природе высокоэффективны. Но кремль, вероятно, попытается использовать этот факт, потому как в последние месяцы москва только и говорит о том, что воюет не с Украиной, а якобы с НАТО.

В то же время данную информацию прокомментировали в Минобороны Британии. Хотя никаких подробностей в ведомстве не рассказали, но отметили, что слитые документы содержат "серьезные неточности".

"Читателям следует соблюдать осторожность, воспринимая за чистую монету обвинения, которые потенциально могут распространять дезинформацию", — говорится в сообщении.

Однако в чем конкретно содержатся неточности, в ведомстве не уточнили.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что согласно некоторым данным из слитых в сеть документов Пентагона выходит, что США могли шпионить за Владимиром Зеленским. В его кабинете, как оказалось, была установлена прослушка.