Спецсили НАТО зараз в Україні? У злитих документах Пентагону знайшли цікаві деталі

кремль спробує використати цей факт на свою користь

У злитих у мережу секретних документах Пентагону містилася інформація про нібито діючі на території України сили спецпризначення кількох країн НАТО, зокрема Великобританії.

Так, в одному з документів з маркуванням "цілком таємно", датованому 23 березня, зазначено, що йдеться про практично сотню людей, серед яких 50 осіб з Великобританії, 17 — з Латвії, ще 15 — з Франції, 14 із США та один з Нідерландів. Про це пише ВВС.

Де конкретно та що роблять сили спецпризначення, у документі не зазначено. Зазначається, що спецпідрозділи за своєю природою є високоефективними. Але кремль, ймовірно, намагатиметься використати цей факт, бо в останні місяці москва тільки й говорить про те, що воює не з Україною, а нібито з НАТО.

У той же час, цю інформацію прокоментували в Міноборони Британії. Хоча жодних подробиць у відомстві не розповіли, але зазначили, що злиті документи містять "серйозні неточності".

"Читачам слід бути обережними, сприймаючи за чисту монету звинувачення, які потенційно можуть поширювати дезінформацію", — йдеться в повідомленні.

Проте, у чому конкретно містяться неточності, у відомстві не уточнили.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що згідно з деякими даними зі злитих у мережу документів Пентагону виходить, що США могли шпигувати за Володимиром Зеленським. У його кабінеті, як виявилося, було встановлено прослуховування.