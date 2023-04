Хто міг "злити" дані Пентагону у мережу: журналісти назвали несподівану версію

У учасників чат-групи Discord є копії "злитих" у мережу даних та інших документів

Після того, як у Пентагоні оцінили ризики від витоку секретної інформації, з’явилася несподівана версія, хто може бути причетний до цього. Журналісти поспілкувалися з учасниками чат-групи Discord, куди вперше "злили" дані, і з’ясували, що це могла зробити дитина.

Про це йдеться в інтерв’ю Associated Press з анонімним 18-річним учасником чат-групи Discord. За словами співрозмовника, секретні дані зливав учасник під псевдонімом "Лукка".

Інформація публікувалася протягом кількох місяців, але підтвердити це журналістам AP не вдалося — оригінальну кімнату чату було видалено. Співрозмовник зазначив, що він та інші учасники групи "не могли повірити, що відбувається".

Поспілкуватися зі ЗМІ аноніма спонукало бажання очистити репутацію третьої особи, а саме Лукки. До речі, інформація, яку "зливав" Лукка, швидко поширилася у Twitter та інших соціальних мережах. Пізніше про витік секретних даних повідомили світові ЗМІ — The New York Times, The Washington Post та інші.

Співрозмовник зазначив, що Лукка міг бути дитиною.

"Лукка "це просто дитина". Він просто постійно публікував це, щоб возитися з людьми", — додав користувач Discord.

Разом з тим, співрозмовник не став називати псевдонім чи ім’я людини, яка вперше завантажила секретні дані на Thug Shaker Central. Також він не зміг підтвердити, чи ця особа працювала на уряд США, при цьому він посилався на користувача під псевдонімом "the OG".

Співрозмовник зазначив, що той, хто першим опублікував дані Пентагону, ймовірно, не керувався певною ідеологією або не планував розкривати державних таємниць. Швидше за все, він просто хотів справити враження на людей у своїй групі у соцмережі.

Користувач Discord зазначив, що якщо цю особу заарештують, то він має копії "понад сотні" сторінок документів. І він опублікує їх, щоб розповісти американцям секрети уряду.

"На той випадок, якщо "the OG" заарештують, я зіллю їх усі", — сказав співрозмовник в інтерв’ю Associated Press.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як вплине "злита" інформація на контрнаступ ЗСУ. Олексій Данилов дав чітку відповідь і розвіяв усі домисли та сумніви.