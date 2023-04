Кто мог "слить" данные Пентагона в сеть: журналисты назвали неожиданную версию

У участников чат-группы Discord есть копии "слитых" в сеть данных и других документов

После того, как в Пентагоне оценили риски утечки секретной информации, появилась неожиданная версия, кто может быть причастен к этому. Журналисты пообщались с участниками чат-группы Discord, куда впервые "слили" данные, и выяснили, что это мог сделать ребенок.

Об этом идет речь в интервью Associated Press с анонимным 18-летним участником чат-группы Discord. По словам собеседника, секретные данные сливал участник под псевдонимом Лукка.

Информация публиковалась в течение нескольких месяцев, но подтвердить это журналистам AP не удалось — оригинальная комната чата была удалена. Собеседник отметил, что он и другие участники группы "не могли поверить в происходящее".

Пообщаться со СМИ анонима побудило желание очистить репутацию третьего лица, а именно этого Лукки. К слову, информация, которую "сливал" Лукка, быстро распространилась в Twitter и других соцсетях. Позже об утечке секретных данных сообщили мировые СМИ — The New York Times, The Washington Post и другие.

Собеседник отметил, что Лукка мог быть ребенком.

"Лукка — это просто ребенок. Он просто постоянно публиковал это, чтобы возиться с людьми", — добавил пользователь Discord.

Вместе с тем, собеседник не стал называть псевдоним или имя человека, который впервые загрузил секретные данные на Thug Shaker Central. Также он не смог подтвердить, работало ли это лицо на правительство США, при этом он ссылался на пользователя под псевдонимом "the O.G.".

Собеседник отметил, что, тот, кто первым опубликовал данные Пентагона, вероятно, не руководствовался определенной идеологией или не планировал раскрывать государственные тайны. Скорее всего, он просто хотел произвести впечатление на людей в своей группе в соцсети.

Пользователь Discord отметил, что если это лицо арестуют, то у него есть копии "свыше сотни" страниц документов. И он опубликует их, чтобы рассказать американцам секреты правительства.

"На тот случай, если "the O.G." арестуют, я солью их все", — сказал собеседник в интервью Associated Press.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как повлияет "слитая" информация на контрнаступление ВСУ. Секретарь СНБО Алексей Данилов дал четкий ответ и развеял все домыслы и сомнения.