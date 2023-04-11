Украина изменила планы наступления из-за "слива" секретных данных? Данилов дал четкий ответ

Украина держится ранее запланированного курса

В Украине поставили под сомнение правдивость информации об изменении планов, касающихся предстоящего контрнаступления Вооруженных сил после "слива" секретной информации Пентагона и разведки.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал немецкому каналу ARD, комментируя один из последних материалов CNN, где речь шла о якобы изменениях в дальнейших контрнаступательных планах Украины после утечки секретных данных.

"Я не знаю, с кем говорил CNN. В любом случае могу отметить, что количество людей, знающих о наших планах на нашей территории, крайне ограничено. И я не думаю, что информатор, который был на связи с CNN, имел к этому какое-то отношение", — объяснил он.

Кроме того, секретарь СНБО добавил, что Украина систематически контактирует со своими основными партнерами, а именно США, Великобританией, Германией и Польшей. По его словам, данные проведения конкретных военных операций или то, какое подразделение и на каком направлении находится — это совершенно секретная информация, поэтому доступ к ней имеет лишь ограниченный круг людей.

"Если кто-то думает, что у него есть (секретная информация — Ред.), могу только поздравить. Но я не знаю, откуда они могли ее взять", — подытожил он.

Напомним, что CNN, ссылаясь на собственные источники, якобы близкие к президенту Владимиру Зеленскому, сообщил, что Украина якобы изменила некоторые свои военные планы после "утечки" секретных документов в сеть.

Ранее "Телеграф" сообщал, что утечка секретных документов повлекла за собой кризис в отношениях между США и союзниками.