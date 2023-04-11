Ждать 2029 года не придется: когда Украина восстановит авиасообщение

В Европе дали прогноз по тем данным, которые у них есть сейчас

Утром 11 апреля появилась информация о том, что полеты над Украиной возобновят не раньше 2029 года. Виной этому не только война в Украине, но и общее экономическое состояние страны.

Однако в Государственном предприятии обслуживание воздушного движения Украины "Украэрорух" опровергли эту информацию. По их словам, полеты в небе Украины станут возможны как только прекратятся боевые действия на территории страны.

Информацию о запрете полетов до 2029 года опубликовала Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроля) в своем прогнозе. Обновляется он два раза в год и касатеся 7-летнего периода времени во всех странах-членах организации и в целом по Европейскому региону. Такие прогнозы используются для ежегодного расчета ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию.

В "Украэрорух" уточнили, что прогноз касается текущей ситуации и будет действителен до конца планирования, то есть до 2029 года. Сейчас ситуация в авиапространстве выглядит так:

закрыто воздушное пространство Украины для гражданских полетов из-за военных действий,

существенные ограничения полетов в воздушном пространстве Молдовы (также из соображений безопасности), россии и Беларуси (санкционные запреты),

существенное уменьшение полетов в Польше, Балтийских, Скандинавских странах

увеличение интенсивности полетов в юго-восточной части Европы (с целью облета закрытых зон) и т.д.

"Эти факторы считаются действующими до конца горизонта планирования, то есть до 2029 года, — из-за отсутствия на сегодняшний день других подтвержденных входных данных для прогнозирования. Поэтому, учитывая факт существующей военной агрессии российской федерации на территории Украины, специалисты Евроконтроля на основе этих актуальных входных данных сделали предположение до конца горизонта планирования — то есть до 2029 года", — отметили в "Украэрорухе".

После того, как появятся новые объективные факторы в виде окончания войны и переформатирования сети маршрутов, прогноз будет обновлен. И Украина уже сейчас полноценно готовится к возобновлению полетов сразу после окончания войны. Также в "Украэрорухе" уточнили, что уже разработан подробный План мероприятий по восстановлению аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины.

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