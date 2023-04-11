Чекати 2029 року не доведеться: коли Україна відновить авіасполучення

У Європі дали прогноз за тими даними, які мають зараз

Вранці 11 квітня з’явилася інформація про те, що польоти над Україною відновлять не раніше 2029 року. Виною цьому є не лише війна в Україні, а й загальний економічний стан країни.

Однак у Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України "Украерорух" спростували цю інформацію. За їхніми словами, польоти в небі України стануть можливими, як тільки припиняться бойові дії на території країни.

Інформацію про заборону польотів до 2029 року опублікувала Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтролю) у своєму прогнозі. Оновлюється він двічі на рік і стосується 7-річного періоду часу у всіх країнах-членах організації та в цілому по Європейському регіону. Такі прогнози використовуються для щорічного розрахунку ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування.

В "Украерорух" уточнили, що прогноз стосується поточної ситуації та буде дійсним до кінця планування, тобто до 2029 року. Зараз ситуація в авіапросторі виглядає так:

закрито повітряний простір України для цивільних польотів через воєнні дії,

суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (також з міркувань безпеки), росії та Білорусі (санкційні заборони),

суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах.

збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон) тощо.

"Ці фактори вважаються чинними до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, — через відсутність на сьогоднішній день інших підтверджених вхідних даних для прогнозування. Тому, враховуючи факт існуючої військової агресії російської федерації на території України, фахівці Євроконтролю на основі цих актуальних вхідних даних зробили припущення до кінця горизонту планування — тобто до 2029 року", — зазначили в "Украерорусі".

Після того, як з’являться нові об’єктивні фактори у вигляді закінчення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз буде оновлено. І Україна вже зараз повноцінно готується до відновлення польотів одразу після закінчення війни. Також в "Украерорусі" уточнили, що вже розроблено докладний План заходів щодо відновлення аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України.

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