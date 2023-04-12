Спецназ НАТО в Украине и утечка данных Пентагона: Резников прояснил ситуацию

Украина прокомментировала правдивость серкетных данных США, которые были "слиты" в сеть

Секретная информация Пентагона, которую "слили" в сеть, содержит в себе как правдивые, так и неправдивые данные. Но на сегодняшний день эти документы уже утратили актуальность.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в Мадрид, передает Sky News. В Испании глава Минобороны встретится с коллегой Маргаритой Роблес.

Алексей Резников отметил, что утечка секретных документов из США является "смесью правдивой и ложной информации". Он предположил, что это могла быть информационная операция с целью извлечения выгоды для россии и ее союзников. Также министр подчеркнул, что любая информация, содержащаяся в документах, больше не актуальна.

Также он опроверг информацию, которая ранее распространилась в СМИ о том, что в Украине присутствуют военны из стран НАТО.

"Присутствие военных НАТО – это неправда. Если только не считать, что в каждом посольстве есть официальный представитель вооруженных сил", — сказал Резников, отвечая на вопрос о слитых документах Пентагона.

В одном из "слитых" документов говорилось, что Великобритания якобы предоставила самый большой контингент из 50 военнослужащих спецназа.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что СМИ назвали вероятного виновника утечки секретных данных США в сеть. По одной из версий, это мог сделать ребенок.