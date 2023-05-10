"Добре постібалися над підлим маленьким психопатом": українці в захваті від антивоєнної пісні Хорватії на Євробаченні (відео)

Епізод із подарованим трактором, про який співають хорвати, дуже нагадує історію з презентом лукашенка для путіна

У фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023 пройшла Хорватія, яка підірвала зал номером з муляжами ракет та ексцентричними вбраннями на сцені в Ліверпулі. Багатьом українцям сподобався трек групи Let 3, який, на їхню думку, висміює путіна й лукашенка.

У мережі багато захоплених відгуків на виступ Хорватії. "Телеграф" розповідає, про що пісня Mama ŠČ хорватського гурту Let 3 на Євробаченні 2023 року.

Так, гурт Let 3 позиціонує трек Mama ŠČ як антивоєнний. У тексті йдеться про маленького психопата, який збирається на війну, а також співається, що йому подарували трактор. У єврофанів виникли чіткі аналогії з диктаторами путіним та лукашенком. Ба більше, епізод із подарунком мав місце насправді: минулого року лукашенко подарував путіну на 70-річчя подарунковий сертифікат на трактор BELARUS.

Хорвати виступають за припинення будь-яких війн на планеті та підтримують Україну. До слова, напередодні хорватські виконавці здійснили невелику віртуальну поїздку до міст, які постраждали від російських снарядів. У Instagram вони поділилися фотографіями "з" Харкова та Маріуполя.

Публіка по-різному сприйняла епатажний номер хорватів на Євробаченні 2023, але багато українців позитивно відреагували на сатиричний сенс треку. "Добре постібалися над х****м, маленьким підлим психопатом", "Антивоєнна пісня про маленького підлого психопата", "Показали всю огидність і мерзотність р***і та х***а", "Пасхалка про трактор, очевидно, що про картопляний": пишуть коментатори в соціальних мережах.

"Хорватія. Браво, висміювання диктаторів, путіна… Не треба боятися їх, бо вони цього добиваються. Смійтеся. І тільки таким крінжом можна привернути до цього увагу. До психопатів, які погрожують ядеркою", — твіт користувачки Alina Kalyna.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що про свою підтримку України заявив представник Чехії на Євробаченні 2023 року. Проте українці трактують посил пісні про "корону моєї сестри" й тему сестринства неоднозначно.