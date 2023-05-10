"Хорошо постебались над подлым маленьким психопатом": украинцы в восторге от антивоенной песни Хорватии на Евровидении (видео)

Эпизод с подаренным трактором, о котором поют хорваты, очень напоминает историю с презентом лукашенко для путина

В финал международного песенного конкурса Евровидение 2023 прошла Хорватия, которая взорвала зал номером с муляжами ракет и эксцентричными нарядами на сцене в Ливерпуле. Многим украинцам понравился трек группы Let 3, который, по их мнению, высмеивает путина и лукашенко.

В сети много восторженным отзывов на выступление Хорватии. "Телеграф" рассказывает, о чем песня Mama ŠČ хорватской группы Let 3 на Евровидении 2023.

Так, группа Let 3 позиционирует трек Mama ŠČ как антивоенный. В тексте идет речь о маленьком психопате, который собирается на войну, а также поется, что ему подарили трактор. У еврофанов возникли четкие аналогии с диктаторами путиным и лукашенко. Более того, эпизод с подарком имел место быть в реальности: в прошлом году лукашенко подарил путину на 70-летие подарочный сертификат на трактор BELARUS.

Хорваты выступают за прекращение любых войн на планете и поддерживают Украину. К слову, накануне хорватские исполнители совершили небольшую виртуальную поездку в города, пострадавшие от российских снарядов. В Instagram они поделились фотографиями "из" Харькова и Мариуполя.

Публика по-разному восприняла эпатажный номер хорватов на Евровидении 2023, но многие украинцы положительно отреагировали на сатирический смысл трека. "Хорошо постебались над х****м, маленьким подлым психопатом", "Антивоенная песня про маленького подлого психопата", "Показали всю отвратительность и мерзость р***и и х***а", "Пасхалка о тракторе, очевидно, что о картофельном": пишут комментаторы в социальных сетях.

"Хорватия. Браво, высмеивание диктаторов, путина… Не надо бояться их, потому что они этого добиваются. Смейтесь. И только таким кринжем можно привлечь к этому внимание. К психопатам, угрожающим ядеркой", — твит пользовательницы Alina Kalyna.

Ранее "Телеграф" сообщал, что о своей поддержке Украины заявил представитель Чехии на Евровидении 2023. Однако украинцы трактуют посыл песни о "короне моей сестры" и тему сестринства неоднозначно.