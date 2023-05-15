Поки Лукашенко хворіє: Зеленський зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською

Тихановська привітала Зеленського зі здобуттям премії, вони обмінялися коментарями

Поки всі гадають, що ж сталося зі здоров’ям самопроголошеного президента білорусі Олександра Лукашенка, погане самопочуття якого стало головною подією путінського параду на 9 травня, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вперше особисто зустрілася з главою України Володимиром Зеленським.

Про свої враження від цієї зустрічі Тихановська розповіла "Зеркалу".

Вони зустрілися 14 травня під час візиту Зеленського до Німеччини, де він отримав премію Карла Великого, яку вручають із 1950 року за внесок у об’єднання Європи. Повноцінного спілкування між президентом та лідером білоруської опозиції не було, але Тихановська привітала його та помітила "біль" в очах Зеленського.

"У нас не планувалося зустрічі і не було повноцінної розмови. Я впевнена, ще настане час. Але в Аахені ми кілька разів перетнулися, я його привітала, обмінялися коментарями. Ви знаєте, я помітила, що у нього дуже теплі очі, але повні болі. Так, він усміхається, але я можу уявити собі як йому важко. Незважаючи на страшну війну, він знаходить сили посміхатися і робить це щиро", — розповіла Тихановська.

А тим часом у Росії, як повідомляв "Телеграф", у росії підтвердили проблеми зі здоров’ям у лукашенка. За словами першого заступника голови комітету Держдуми росії у справах СНД Костянтина Затуліна, ковіду у лукашенка нібито немає, він "просто захворів".