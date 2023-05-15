Справді хворий? У росії відреагували на чутки про недугу лукашенка

Стало відомо про хворобу олександра лукашенка

У росії на офіційному рівні підтвердили інформацію про те, що президент Білорусі олександр лукашенко справді має проблеми зі здоров’ям, про що ходили чутки ще з 9 травня.

Недугу у нього підтвердив перший заступник голови комітету Держдуми росії у справах СНД Костянтин Затулін, пишуть росЗМІ.

При цьому представник російського парламенту спростував інформацію про те, що у лукашенка діагностували COVID.

"Там нічого такого надприродного немає, це не ковід. Просто людина захворіла. Незважаючи на хворобу, він вважав своїм обов’язком приїхати до Москви, а потім увечері того ж дня проводив заходи в Мінську. Напевно, потребує певного відпочинку — ось і все", — розповів він.

Цікаво, що це стало першою офіційною відповіддю на чутки про стан здоров’я лукашенка. При цьому головні російські пропагандисти з 9 травня ніяк не коментували ситуацію, не було реакції на неї та з боку керівництва Білорусі.

Раніше "Телеграф" писав про версії про те, чому лукашенко виглядав дуже "втомленим" на параді 9 травня в москві.