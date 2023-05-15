Действительно болен? В россии отреагировали на слухи о недуге лукашенко

Стало известно о болезни александра лукашенко

В россии на официальном уровне подтвердили информацию о том, что президент Беларуси александр лукашенко действительно имеет проблемы со здоровьем, о чем ходили слухи еще с 9 мая.

Недуг у него подтвердил первый замглавы комитета Госдумы рф по делам СНГ Константин Затулин, пишут росСМИ.

При этом представитель российского парламента не подтвердил информацию о том, что у лукашенко диагностировали COVID.

"Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на болезнь, он счёл своим долгом приехать в москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определённом отдыхе — вот и всё", — рассказал он.

Интересно, что это стало первым официальным ответом на слухи о состоянии здоровья лукашенко. При этом главные российские пропагандисты с 9 мая никак не комментировали ситуацию, не было реакции на нее и со стороны руководства беларуси.

Ранее "Телеграф" писал о версиях о том, по какой причине лукашенко выглядел очень "уставшим" на параде 9 мая в москве.