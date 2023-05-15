"Десь сумує один Борис": мережу зворушило нове фото Зеленського із Сунаком

Зеленський прибув із візитом до Великобританії

Президент України 15 травня прибув з візитом до Великої Британії, де йому влаштували теплий та дружній прийом. А фото Зеленського з британським прем’єром Ріші Сунаком вже облетіло мережу.

Історичний знімок зустрічі двох лідерів на своїй сторінці у Twitter опублікував прем’єрміністр Британії. Він підписав його так: "З поверненням".

У мережі не змогли пройти повз фото, адже вон вийшла по-справжньому теплим та дружнім у дусі відносин України та Великобританії, яка з самого початку війни надає нам усіляку підтримку.

Вже через короткий час цей знімок зібрав навколо себе сотні лайків і коментарів. Багато хто відзначав його душевність, яка говорить про дружбу України та Британії сама за себе.

Дехто не забув пожартувати і про колишнього прем’єра Бориса Джонсона, з яким у Зеленського були такі ж дружні стосунки.

Інші вже передчувають плідність поїздки Зеленського та відповідають на це відомим мемом.

До речі, деякі приємні деталі про нову допомогу Україні вже почали просочуватися у мережу.

Нагадаємо, за кілька останніх днів Володимир Зеленський встиг побувати у різних куточках Європейського континенту. Свій робочий вояж розпочав із Фінляндії, де провів кілька плідних зустрічей із колегами. Згодом він відвідав Нідерланди, після чого перемістився до Італії.