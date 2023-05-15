Зеленський уже у Лондоні: з ким зустрінеться президент України

Зустрічі з іноземними лідерами для Зеленського дуже важливі у розрізі контрнаступу ЗСУ

Український лідер Володимир Зеленський продовжує своє закордонне відрядження Європою. Після нічного візиту до Парижа політик вирушив до Великої Британії. 15 травня у Лондоні він планує провести кілька важливих переговорів як особисто, так і у складі делегації країни.

Про це він повідомив у власному Telegram-каналі.

"Сьогодні — Лондон, — зазначив Зеленський. — Зустрічся з моїм другом Ріші. Проведемо предметні переговори тет-а-тет та делегаціями".

Таким чином очікуються офіційні переговори Зеленського та британського прем’єр-міністра Ріші Сунака. Зеленський наголосив, що вважає Велику Британію лідером, коли йдеться про розширення можливостей української армії як на землі, так і в небі. Він висловив сподівання на продовження плідної співпраці.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак у свою чергу додав, що, крім питань зміцнення оборони України, сторони обговорять рух нашої держави до НАТО.

Нагадаємо, що за кілька останніх днів Володимир Зеленський встиг побувати у різних куточках Європейського континенту. Свій робочий вояж він розпочав із Фінляндії, де провів кілька плідних зустрічей із колегами. Згодом він завітав до Нідерландів, після чого перемістився до Італії.

У Римі президент встиг зустрітися із Папою Римським Франциском. Також Зеленський заручився підтримкою Німеччини під час офіційного візиту та провів переговори у Парижі.